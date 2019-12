Anzio, gli auguri di Carlo Verdone: “Un buon 2020 ai miei nuovi concittadini”

Anzio – “Essere protagonista, insieme a Roger Waters, nella pagina del mese di settembre 2020, della prima edizione del calendario culturale della Città di Anzio è per me una nuova grande soddisfazione. Conservo sempre nel mio cuore la magica giornata del 30 agosto e la calorosa accoglienza che la mia amata Anzio, scenografia della mia libera giovinezza, mi ha riservato in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria. Rivolgo un sincero ringraziamento al Sindaco, Candido De Angelis, all’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi ed al mio caro amico Bruno Parente, per l’ottimo lavoro svolto, con l’auspicio che questo bellissimo progetto editoriale possa portare un sorriso ed un momento di spensieratezza nelle case dei miei nuovi concittadini, ai quali auguro un 2020 entusiasmante”. Sono le parole del grande regista, sceneggiatore ed attore, Carlo Verdone, Cittadino Onorario di Anzio, in riferimento alla presentazione del primo calendario culturale della città neroniana, che si è tenuta ieri pomeriggio nella sede istituzionale di Villa Corsini Sarsina.

Il nuovo progetto editoriale, promosso dal Sindaco di Anzio e dall’Assessore alla Cultura è stato coordinato dall’Ufficio Promozione Turistica e Comunicazione Istituzionale dell’Ente, in collaborazione con l’Associazione Commercianti ed Artigiani, con i ristoratori e con diversi fotoreporter del territorio.

“La Cittadinanza Onoraria di Anzio – ricorda Carlo Verdone – è stato uno dei riconoscimenti più importanti… Sono sempre legatissimo alla città, che ho scoperto fin da bambino, dove ho trascorso gli anni più belli della mia vita. Anzio non è stata soltanto la scenografia della mia libertà, ma anche uno straordinario luogo di osservazione dove ho tratto ispirazione per diversi personaggi dei miei film. Le pagine del calendario culturale 2020 saranno un tuffo nei ricordi, nei profumi e nella storia della mia amata Anzio”. Si tratta di quattordici imperdibili pagine a colori, in formato A3, con “in bella mostra” le eccellenze di Anzio, insieme al suo patrimonio storico, naturale e culturale: da Roger Waters a Carlo Verdone, protagonisti del mese di settembre, dalla Riserva Naturale di Tor Caldara al Parco Archeologico della Villa di Nerone, dalle statue antiche in mostra nei Musei più importanti del mondo a quelle moderne realizzate in Città, dai meravigliosi fondali di Anzio alle “spiagge da sogno”, dal 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio al mese dedicato a S. Antonio di Padova, dalle Ville storiche alle prelibatezze della migliore cucina marinara al mondo, con le inimitabili ricette degli Chef anziati.

La progettazione grafica del calendario culturale della Città di Anzio è stata curata dallo Studio creativo Iannozzi. La stampa delle prime mille copie da Dot Design&Print. La foto della copertina è di Raniero Avvisati. Hanno collaborato i fotoreporter Elisa Cucina, Massimiliano Pizzi, Maria Teresa Barone, Giovanni Iannozzi, Raniero Avvisati, Alessandro Diotallevi, Guglielmo Rasy, Giuseppe Mercuri, Claudio Foschini.

