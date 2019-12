Azione Fiumicino: “Il Comune rinuncia al Capodanno in piazza”

Fiumicino – “Niente festa in piazza e niente spettacolo pirotecnico anche quest’anno il comune di Fiumicino rinuncia al Capodanno in piazza.

Facile pensare che, come negli ultimi anni in piazza si ritroveranno comunque molte persone per lo scambio di auguri sbirciare tra i palazzi i fuochi dei comuni limitrofi ed un brindisi insieme. Da tempo ormai il nostro comune ha rinunciato ad organizzare un momento di festa in piazza e malgrado questo le richieste dei cittadini nelle ultime ore di eventi e sui social non è mancata” – lo comunica in una nota il gruppo Azione Fiumicino.