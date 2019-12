Concerto di fine anno a Civitavecchia: solo due i varchi di accesso a piazza Fratti

Civitavecchia – Tutto pronto per lo svolgimento del concerto che accompagnerà i civitavecchiesi dal vecchio al nuovo anno. Quello di questa sera a piazza Fratti è uno degli eventi più attesi del cartellone natalizio allestito dall’amministrazione Tedesco.

Il concerto di fine anno si articolerà, a partire dalle ore 22, in differenti momenti. Ad accompagnare piazza Fratti verso la fatidica mezzanotte sarà l’esibizione di Max Petronilli, che con la sua band ripercorrerà la carriera che ne ha fatto una voce apprezzata ben al di fuori dei confini civitavecchiesi.

Col conto alla rovescia si arriverà al momento del brindisi, con spettacolo pirotecnico in piazza e cotechino e lenticchie. La festa proseguirà poi fino alle ore piccole con il concerto degli Audio Magazine, altra esibizione particolarmente attesa e non solo dal pubblico giovane.

Notevole è stato e sarà lo sforzo organizzativo dell’amministrazione comunale, in particolare per il piano sicurezza dell’evento. Oltre all’ordinanza emessa nei giorni scorsi, l’Assessorato alla Cultura ha fatto pervenire alla cittadinanza l’avviso che l’accesso a piazza Fratti sarà consentito esclusivamente da due varchi su via Cesare Battisti, all’intersezione con via Enrico Toti e dall’intersezione con corso Centocelle. Per motivi di sicurezza, gli altri accessi saranno chiusi.