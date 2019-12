Coronas: “Il mercatino di Natale a Fiumicino? Come regalo… uno spreco di soldi ed energie”

Fiumicino – “Il mercatino di Natale davanti alla tensostruttura è stato un fallimento totale, a testimonianza che le iniziative non condivise (nella foto un momento della conferenza stampa di presentazione) non portano da nessuna parte. In molti si sono lamentati dell’assenza della pista di ghiaccio e della casa di Babbo Natale. E in molti hanno lamentato la carenza di stand”. Lo afferma una nota a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Di contro – prosegue – anche gli standisti se la sono passata male: al freddo, al vento, sotto la pioggia e in un posto dove non passava praticamente nessuno. Dunque bambini delusi, commercianti delusi, una festa rovinata.

Tanta gente se ne è andata delusa e arrabbiata, ma così Fiumicino perde la faccia e la credibilità. Ad oggi tutto è stato smantellato, ma in realtà doveva durare fino 6 gennaio. Presenterò un’interrogazione per conoscere i requisiti con quali è stato vinto il bando, quali servii erano stati previsti, chi ha scelto la location e se alla fine c’è stato un pagamento”.