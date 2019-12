Coronas su Tragliatella: “Vinta una battaglia, ora non abbassare la guardia”

Fiumicino – “Sono stato al fianco dei cittadini nella grande manifestazione per dire No alla discarica a Tragliatella. La notizia di oggi è la conferma che quando il territorio di mobilita, e la politica non lascia soli i cittadini, i risultati si ottengono”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

Che il sito di Tragliatella non fosse idoneo lo sapevamo da subito, è stato detto e scritto. Ma dato che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, c’è voluta la manifestazione di piazza, le interrogazioni nei vari Enti competenti, per arrivare alla soluzione.

Ma attenzione: vigileremo perché questa notizia non venga smentita con un colpo di mano ad inizio anno. Il 2020 non può essere l’anno dello scempio ambientale, dunque soddisfazione ma anche attenzione al prossimo futuro”.