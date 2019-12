Discarica a Tragliatella, la Lega: “Bene l’interrogazione di De Vecchis. Contro la discarica è guerra”

Fiumicino – “Vogliamo ringraziare il senatore della Lega, William De Vecchis, per aver protocollato questa mattina una interrogazione sulla scellerata decisione, presa dal duo ‘Raggi-Zingaretti’, di realizzare una discarica a Tragliatella” – lo comunicano in una nota Giuseppe Picciano (Coordinatore Lega-Fiumicino), Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (Consiglieri Comunali Lega-Fiumicino.

“Il lavoro che la Lega sta portando avanti in tutte le sedi, da quelle nazionali a quelle locali, dimostra chiaramente che la nostra intenzione di impedire questo scempio non si ferma ai soli proclami. Siamo disposti a tutto pur di evitare che un luogo di alto pregio naturalistico venga distrutto e depredato da questi ambientalisti di comodo. Faremo ciò che è nelle nostre prerogative per fermarli e cacciarli dai posti che ricoprono. L’Italia, la Regione Lazio, il Comune di Fiumicino hanno bisogno di buona politica e tanto buon senso”.