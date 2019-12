Irpef a Sperlonga, la minoranza tuona: "In 5 anni tassa triplicata"

Sperlonga – In 5 anni – dal 2015 al 2020 – a Sperlonga, la tassa sull’irpef è praticamente triplicata. È da questo dato, che parte la polemica della minoranza del Borgo che, in una nota, fa sapere: “Dal 2015 a oggi siamo passati da un gettito complessivo di 66mila del 2015 alla previsione di 210mila euro per il 2020.”

E ancora: “Aumentare le tasse a carico dei cittadini per coprire i buchi di bilancio, questa è la politica portata avanti dal sindaco Cusani e dalla sua maggioranza consiliare. I servizi offerti dall’Amministrazione comunale peggiorano, sia in termini di qualità che di quantità.

La paralisi degli uffici amministrativi, infatti, è un problema conosciuto dalle tante persone che si sono recate anche una sola volta in Comune: il personale è ridotto all’osso, il sindaco prevede assunzioni per il suo staff ma non per gli uffici, che devono occuparsi dell’anagrafe, delle pratiche edilizie o di mettere in sicurezza le strade comunali ridotte a un colabrodo. Gli uffici sono aperti al pubblico poche ore al giorno, e nemmeno tutti i giorni, costringendo i cittadini a tornare più volte per avere una risposta ai loro problemi.

Nonostante ciò, l’amministrazione, invece, di risolvere i problemi li aggrava. Un esempio su tutti – sottolineano dalla minoranza – è la decisione di licenziare i 5 operai comunali del settore ambiente. Una scelta insensata, visti i problemi legati ai rifiuti e al decoro urbano, che, tra l’altro, sta costando decine di migliaia di euro alle casse comunali per le parcelle degli avvocati e per le spese legali.”

Non solo. Gli esponenti di “Sperlonga cambia” raccontano anche il paradosso degli ultimi giorni: infatti, è solo grazie a uno degli operai che il comune vuole licenziare che si è riusciuti a garantire il servizio scuolabus per i bambini di Sperlonga. Dato che l’autista che si occupa del servizio era assente, l’incarico di conducente del pulmino era stato affidato a uno degli operai che rischiano il licenziamento.”

Dalla minoranza poi concludono: “Il sindaco Cusani, invece di aumentare le tasse a carico dei cittadini, dovrebbe preoccuparsi di risolvere i problemi del Borgo.”

(Il Faro on line)