Lega Fiumicino: “Stop a Tragliatella, una battaglia vinta insieme”

Fiumicino – “Il gruppo consiliare della Lega Fiumicino è stato presente questa mattina in Campidoglio a fianco del senatore del senatore della Lega, Wiliam De Vecchis, insieme ai comitati di cittadini, per scongiurare la discarica di Tragliatella. Fortunatamente siamo riusciti nell’intento, ed una grande vittoria per la collettività e per la Lega che si è schierata accanto ai cittadini con tutte le rappresentanze istituzionali possibili”. Lo afferma una nota firmata Gruppo Lega Fiumicino

“Quello proposto – prosegue la nota – è un ciclo di rifiuti insostenibile dal punto di vista ambientale. Auspichiamo che ci sia un aumento della raccolta differenziata o in alternativa studiare altri sistemi di smaltimento dei rifiuti.

E’ una giornata positiva, con lo stop dell’intervento su Tragliatella, non possiamo però esimerci dal fare un passaggio critico sulla Raggi e sul Pd, rispettivamente Campidoglio e Regione, perché hanno dimostrato ancora una volta a più di non avere le idee chiare su questa vicenda.

Parlano di ambiente ma restano solo chiacchiere, nulla di concreto. La Lega, al contrario, si è schierata in prima linea con il proprio Senatore di zona e i consiglieri comunali, facendo enorme pressione insieme al gruppo consiliare capitolino e della Pisana, sulla giunta Raggi. Ma la guardia resterà alta. Vogliamo atti formali, nero su bianco, per un territorio che va difeso una volta per tutte da ogni tentativo di attacco speculativo”.