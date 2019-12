Ostia, 23 mila euro per la Festa di Capodanno a trattativa privata

Ostia – Festa di Capodanno, si fanno i conti. Il X Municipio spenderà circa 23mila euro per la musica in piazza Anco Marzio mentre non è chiaro quanto costeranno i fuochi d’artificio sparati dal Pontile. Tutto senza una vera gara d’appalto al miglior offerente con parametri ben precisi ma tramite una trattativa privata della quale si hanno pochi elementi pubblicati online.

L’unica nota ufficiale è quella relativa all’aggiudicazione da parte del X Municipio dell’evento pubblico denominato “Capodanno in Piazza 2019-2020”. Il procedimento pubblicato chiarisce che si tratta di una “procedura di scelta del contraente non specificata“. Si deduce che si tratti di una trattativa privata ad inviti e sono otto le imprese che l’amministrazione di Ostia dichiara di aver contattato. Tra queste si aggiudica l’assegnazione della manifestazione la “SC Eventi di Susanna Cerilli“. L’importo che riceverà per la realizzazione della Festa di Capodanno è di 20.805,00 euro più IVA.

Non è ritrovabile nel sito istituzionale del Campidoglio e neanche in quello del X Municipio il verbale della Commissione giudicante nel quale si preferisce la “SC Eventi di Susanna Cerilli” rispetto alle altre sette imprese invitate a presentare un progetto e quindi se la preferenza sia stata di natura artistica o economica. E non è chiaro neanche se la proposta comprenda la realizzazione dei fuochi d’artificio da sparare a mezzanotte dal Pontile. E’ singolare il percorso scelto quando, ad esempio, per il Carnevale 2020 il X Municipio ha lanciato da tempo un avviso ad evidenza pubblica aperto a tutte le proposte, persino dai comitati di quartiere.

Resta il fatto che ad aggiudicarsi l’incarico è una ditta che nel curriculum non brilla per esperienza nel campo quanto invece per la realizzazione di eventi sportivi come, ad esempio, il duathlon dello scorso 1 dicembre.

Questo in ogni caso il programma che il X Municipio ha pubblicizzato sul suo sito istituzionale riguardo a ciò che succederà stasera in piazza Anco Marzio. “A partire dalle 21.30, in piazza Anco Marzio, prende il via una festa gioiosa e di aggregazione e per arrivare alla mezzanotte, l’intrattenimento sarà affidato a T.C. Masterfunk DJ Set di Enzo Cassini e Stefano Tot tra i più noti del Litorale romano e non solo. La band prenderà per mano il pubblico con musica degli anni 70/80/90 fino ai giorni nostri. Si annunciano 4 ore di grande spettacolo per l’iniziativa organizzata dal Municipio X, e dopo Enzo Cassini sono pronte altre due Band: FUNKIN’DONUTS che vantano all’attivo una serie di successi discografici originali. Tra i brani in repertorio di Gabriele Grillone (basso) Simone Romani (chitarra) Davide Benevento (voce) Lorenzo Guidaldi (batteria) e Danilo Tarantino (tastiere) anche cover di artisti del calibro di Stevie Wonder, Micheal Jackson, The Killers. L’altra band, THE ELECTRIC FIREWORKS, è garanzia di ottima musica con la voce di Sarah Sixs Trinciarelli, Emanuele Carradori alla batteria, Maurizio Fiorelli alle tastiere e Stefano De Santis al basso“. Presentatore della serata Carlo Senes.

LA REAZIONE DELLA LEGA

Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio commenta così la vicenda. “Il partito della trasparenza – sostiene – si è sciolto come neve al sole. Le gare d’appalto ad evidenza pubblica, che dovevano essere il piatto forte del M5S, sono invece allestite a singhiozzo e sempre con ritardo da questa maggioranza, con procedure peggiori del labirinto di Dedalo, difficili da interpretare e complesse da attuare“.