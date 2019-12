Ostia, Masi: “Sarà un Capodanno al gelo per i residenti in via Guido Vincon”

Ostia – “Nonostante sia più volte stata segnalata l’assenza di manutenzione dei riscaldamenti nelle palazzine del comune la situazione non sembra migliorare, anzi. In via Guido Vincon, dove siamo stati qualche giorno fa per renderci conto della condizione in cui vivono le famiglie, i residenti lamentano l’assenza di riscaldamenti e di acqua calda“, si legge in una nota diffusa dal consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Vivono all’interno di quelle case sia anziani che bambini e con l’arrivare del freddo la situazione diventa sempre più preoccupante. Abbiamo presentato questa mattina una segnalazione al Presidente affinché intervenga immediatamente presso chi di competenza per evitare che i cittadini trascorrano un capodanno al gelo, segno evidente del fallimento dell’Amministrazione Raggi, che dimentica totalmente le esigenze primarie dei quartieri romani”.

(Il Faro online)