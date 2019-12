Ostia, primo cavalcavia chiuso dai vigili del fuoco. Acqua interrotta

Ostia – Brutta sorpresa per gli automobilisti del Lido che questa mattina hanno trovato chiusa via Gaetano Chierchia, meglio conosciuta come il Primo Cavalcavia. I vigili del fuoco ne hanno ordinato la chiusura stanotte per un pericolo imminente. Interrotto il flusso idrico in tutto il quadrante.

Il cavalcavia e’ stato riaperto alle 9,50.

Transenne e reti da cantiere a partire dalle ore 1,30 su entrambi i lati del viadotto che scavalca la ferrovia Roma-Lido nel tratto tra le stazioni di Lido Centro e Stella Polare. A determinare la chiusura sono stati i vigili del fuoco che hanno imposto la necessità di eseguire una riparazione della conduttura dell’acqua.

Va sottolineato infatti che su quel cavalcavia transitano cavi e condotte di servizio così com’era previsto negli anni Cinquanta, epoca della costruzione del Primo Cavalcavia. La realizzazione del tratto di ferrovia risale al periodo tra il 1951 ed il 1954.

Evidentemente i vigili del fuoco hanno rilevato un pericolo imminente e hanno disposto la chiusura con l’esecuzione immediata dei lavori. Vietato il transito anche dei pedoni.

Sul posto squadre di operai sono al lavoro dalle prime ore del mattino.

Tra i disagi, oltre quelli delle linee bus deviate (le vetture della linea 05B transitano sul Secondo Cavalcavia via della Vittoria), va’ segnalata l’interruzione del flusso idrico che in molti palazzi si traduce anche nel blocco dei riscaldamenti.