Ostiamare, il derby con la Pescatori va ai Gabbiani

Ostia – Si chiude con il punteggio di 5 a 1 per l’Ostiamare di Raffaele Scudieri, il test amichevole tutto lidense contro la Pescatori Ostia di Cristian Lodi.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria di Elena Maisto, la cara e dolce nonna di Emiliano Tortolano, venuta a mancare in queste ore, le due squadre hanno dato vita ad un derby di Ostia frizzante e ricco di emozioni, gol e spettacolo.

Primo tempo ad appannaggio dei Gabbiani che passano in vantaggio con Tortolano, bravo a farsi trovare pronto sul lancio perfetto di Nanni, e a battere il giovane portiere gialloverde Grosso, dopo averlo dribblato.

Una disattenzione difensiva ospite spiana la strada poi al fantastico raddoppio di Renzetti (nella foto): slalom speciale del giovane talento biancoviola che ne dribbla un paio oltre al portiere, con palla depositata dolcemente in rete. Il tre a zero che chiude la prima frazione è invece tutto di Nanni, letale con il destro. Primo centro, anche se in amichevole, con la maglia dell’Ostiamare per l’ex Hibernians.

Si riparte, dopo la girandola di cambi, ma la musica non cambia con l’Ostiamare che continua ad attaccare e a creare occasioni. Arriva, quindi, il poker firmato De Sousa e il quinto centro, realizzato invece da Alan Mastropietro. Nel finale, invece, bellissima conclusione di Fraschetti (uno degli ex della sfida) che regala la gioia del gol alla compagine di Lodi.

Ostiamare- Pescatori 5-1

Ostiamare: Giannini, Fabrizio Ferrari, Donnarumma, De Martino, Vasco, Casavecchia, Nanni, Pedone, Renzetti, Tortolano, Scaccia. Sub.: Scardetta, Riso, Pacenza, D’Astolfo, Pompei, Rossi, Luisi, Mastropietro, Olivera, De Sousa, Enrico Ferrari. All.: Scudieri.

Pescatori: Grosso, Maisano, Sale, Di Paolo, Rossini, Di Cori, Cappelli, Moriconi, Ceccon, Patanè, Marinucci. Sub.: Puliga, De Nicola, Fraschetti. All.: Lodi.

Marcatori: 5’pt Tortolano, 16’pt Renzetti, 32’pt Nanni, 20’st De Sousa, 26’st Mastropietro (OM), 35’st Fraschetti (P).

(Riccardo Troiani – Uff. Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(foto@ClaudioSpadolini)

(Il Faro on line)