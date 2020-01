Anzio, Fontana: “Ringrazio tutti i volontari per la bonifica di Tor Caldara”

Anzio – “Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, la Rete degli Studenti di Anzio e Nettuno, il circolo di Legambiente, le associazioni Care The Oceans, Creature del Mare, A.E.Z.A. Guardia Nazionale, Ambiente Mare Italia, Free Surf Arcade, Team Diesse Sub e tutti coloro che hanno collaborato per bonificare la spiaggia di Tor Caldara“. Lo ha affermato il vicesindaco di Anzio, con delega alle politiche ambientali e sanitarie, Danilo Fontana, in riferimento alle giornate ecologiche per la pulizia e la tutela della rinomata spiaggia di Tor Caldara, invasa dalla plastica a causa delle forti mareggiate dei giorni scorsi.

“E’ in corso un ulteriore intervento di bonifica dell’Amministrazione, con il conseguente ritiro dei numerosi sacchi. Anzio è l’unica città di mare Bandiera Blu della provincia, stiamo lavorando per ottenere l’ambito riconoscimento anche per il 2020″, conclude Fontana.

(Il Faro online)