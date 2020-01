Ardea, Tirrito: “Una raccolta di firme per l’incremento delle forze dell’ordine”

Ardea – “Da Domenica 5 Gennaio, infatti in occasione della festa della Befana, commercianti, cittadini e associazioni si riuniranno a largo Genova per inaugurare una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e per l’incremento del personale in servizio presso la locale Tenenza”. Lo comunica il Presidente Del Forum Delle Associazioni, Maricetta Tirrito, accompagnata dai Delegati del Forum Michele Costantino (Comitato Flat Tax) e Marco Colavecchi (l’Officina Delle Idee).

“Tali attività – prosegue Tirrito – nascono in apprezzamento all’operato e l’impegno dei carabinieri operanti nel territorio ardeatino e nella convinzione che occorra un continuo rapporto di collaborazione e fiducia con le forze dell’ordine al fine di mitigare fatti delittuosi che colpiscono la comunità”.

“Questa è solo una delle iniziative maturate e in programma per i primi giorni del 2020, dopo l’incontro tra le Associazioni del territorio impegnate nella salvaguardia della Sicurezza e il Comandante della Tenenza di Ardea Ten. Antonio Calabresi, incaricato per l’occasione dal Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, il quale – conclude Maricetta Tirrito (già presidente del Laboratorio Una Donna, che collabora con le le stesse forze dell’ordine con un protocollo d’intesa nei casi di Violenza sulle Donne) – ha raccolto l’istanza del Forum Delle Associazioni”,.

L’appuntamento è quindi per Domenica 5 dalle ore 9 alle 12 a Largo Genova Nuova Florida ad Ardea.