Auguri di buon Anno Nuovo 2020 tra gli spruzzi del mare di Ostia

Ostia – Un augurio di buon 2020 in costume (o cuffietta) rigorosamente rosso per salutare il nuovo anno. E’ stato un pienone di temerari quello di oggi sulla spiaggia dello stabilimento Belsito per il tradizionale Bagno di Capodanno.

A fare gli onori di casa per l’ottava edizione è stato come sempre l’organizzatore Luciano Vietri che, insieme con i suoi collaboratori (Elisa Palchetti al microfono) ha curato ogni dettaglio dell’evento, divenuto ormai un appuntamento d’inizio anno nel panorama nazionale. Corpi scolpiti dalla pratica del nuoto ma anche pance satolle di prelibatezze natalizie si sono preparati con la forza del coraggio all’impatto con l’acqua che è stato scandito dall’immancabile conto alla rovescia urlato per esorcizzare la temperatura polare nonostante il tiepido sole.

Donne, bambini, giovani e meno giovani, criniere al vento e capelli a zero si sono lanciati verso l’acqua per un rito originariamente nordico ma ormai fatto nostro. I più sono tornati subito indietro, sulla spiaggia, quasi come un effetto rimbalzo per l’acqua freddissima.

I più temerari hanno sguazzato qualche minuto tra una bracciata e l’altra per la gioia di fotografi, videoamatori e curiosi.

Alla fine tutti soddisfatti non solo per l’impresa e per panettone con bevande calde trovate all’asciutto ma anche per aver fatto un’opera di bene: l’iniziativa, infatti, gode di uno sponsor e raccoglie fondi, il tutto destinato in favore dell’ANT (Associazione Nazionale Tumori).