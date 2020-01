Colleferro contro la discarica “compound” e il Piano rifiuti regionale

A Colleferro la prima protesta del 2020. Sabato 11 gennaio, ore 11, in via Palianese, all’incrocio della discarica di colle Fagiolara. Un mini BUS è a disposizione per il trasferimento andata e ritorno, in partenza alle ore 10.45 da piazzale Aldo Moro (davanti l’ospedale).

Una dimostrazione indetta dai cittadini di Colleferro e della valle del Sacco. Una protesta civica, apartitica, spontanea e auto-organizzata, con il supporto di comitati e associazioni per denunciare la mancanza di chiarezza del nuovo piano rifiuti regionale circa il futuro del territorio.

“Mentre si programmano interventi di bonifica nella valle del Sacco, sotto il richiamo stimolante dell’economia circolare – è scritto in una nota degli organizzatori – si pianificano, con inaudita insolenza, progetti industriali per il trattamento dei rifiuti.

Il nuovo piano rifiuti della Regione Lazio prevede, dopo mesi di smentite da parte della Giunta Sanna, di sostituire gli inceneritori con un “compound industriale”, una scelta impiantistica strategica, su cui si regge l’intero sistema dei rifiuti regionali,

Un mega impianto come gesto di “riconciliazione” dopo l’era degli inceneritori. Una scelta imposta dall’alto e non concordata con gli abitanti, di cui è stato già deciso il luogo, i tempi e le volumetrie.

Un impianto per il trattamento dei rifiuti che imporrà il ricorso ad una discarica, a disposizione anche degli impianti previsti dal Consorzio intercomunale Minerva. Forse sarà utilizzata colle Fagiolara o la Mad e comunque servirà un sito. Per trasportare i rifiuti da una provincia all’altra si registrerà un incontrollato incremento del traffico su gomma.

Quali rifiuti arriveranno nel compound e da dove? L’impianto tratterà gli “scarti” già lavorati da altri TMB regionali, soprattutto dagli impianti di AMA spa, e quindi i rifiuti romani. Dagli scarti, poveri e sporchi, si produrrà comunque una parte di CDR/CSS da bruciare nei cementifici o in altri impianti e una quota non recuperabile finirà in discarica (forse Mad di Roccasecca?).

Nel momento in cui pubblichiamo il comunicato non c’è ancora il provvedimento di chiusura della discarica. Il 15 gennaio 2020, alla data di scadenza della ennesima proroga dell’ordinanza Zingaretti, non sappiamo quale sarà il sito alternativo a colle Fagiolara, dove sarà individuato e quando sarà disponibile. Colleferro e gli altri Comuni dove porteranno i loro rifiuti dal 16 gennaio?

E’ una strada piena di incognite quella che porta alla chiusura della discarica che ad aprile 2017 era indisponibile ed è stata riaperta a ottobre 2018 per ricevere i conferimenti romani e provinciali”.