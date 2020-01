Fiumicino, dal 7 gennaio aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia

Fiumicino – Si svolgerà sabato 11 gennaio, dalle ore 9.00 alle 17.00, la giornata Open Day in tutte le Scuole dell’Infanzia del Comune di Fiumicino: L’Aquilone in viale Danubio a Fiumicino; Il Faro Incantato in via Giuseppe Fontana a Fiumicino; Lo Scarabocchio in via Porto Santo Stefano 3 a Fiumicino; La Scatola Magica in viale di Focene a Focene; L’Arcobaleno in via Portovenere 145 a Fregene; La Giostra in piazza dei Tipografi 14 a Torrimpietra; La Coccinella in via Varsavia a Parco Leonardo.

Dal 7 gennaio 2020 fino al 7 febbraio saranno aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale per l’anno scolastico 2020-2021. Potranno essere iscritti tutti i bambini residenti nel Comune di Fiumicino, oppure che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nell’area medesima, che abbiano compiuto, o che compiranno 3 anni di età entro il 31 gennaio 2021.

Tra requisiti di accesso: la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o autocertificazione che al momento della conferma di ammissione deve essere documentata con copia aggiornata del libretto delle vaccinazioni (come previsto dalla legge 119 del 31 luglio 2019), pena l’esclusione. Per i bambini disabili la scelta della struttura in cui essere inseriti sarà subordinata a un esame congiunto della situazione del bambino, della situazione generale del plesso scolastico e delle migliori opportunità educative da parte della scuola e dei servizi, in accordo con le famiglie.

I genitori dei bambini che frequentano gli asili nido comunali o quelli privati convenzionati, possono effettuare l’iscrizione presso la struttura di appartenenza sull’apposito modello di domanda. Per le iscrizioni si dovrà utilizzare il modello rintracciabile sul sito istituzionale (clicca qui) o da ritirare presso i seguenti uffici:

• Ufficio Scuole dell’Infanzia – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino;

• Sede Comunale Polifunzionale di Palidoro – P.zza SS. Filippo e Giacomo.

Si ricorda che potrà essere presentata la domanda d’iscrizione per una sola struttura.

La domanda d’iscrizione, debitamente compilata dal richiedente, dovrà essere consegnata entro e non oltre il 7 febbraio 2020 presso uno degli Uffici Protocollo del Comune di Fiumicino nelle seguenti sedi:

• Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – Fiumicino;

• Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino;

• P.zza SS. Filippo e Giacomo – Palidoro.

Gli orari di apertura al pubblico nelle sedi di Fiumicino e Palidoro sono il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17. La domanda potrà inoltre essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

La graduatoria provvisoria, elaborata sulla base delle domande pervenute, verrà comunicata entro il mese di aprile 2020, con pubblicazione sul sito internet del Comune (sezione Albo Pretorio online), presso la Scuola dell’Infanzia corrispondente, presso la sede dell’Ufficio Scuole dell’Infanzia e nella sede comunale di Palidoro. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 14 maggio 2020. I genitori dei bambini ammessi alla frequenza presso le Scuole dell’Infanzia Comunali dovranno sottoscrivere il modello di conferma, recandosi presso l’Ufficio Scuole dell’Infanzia in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 10 dal 14 al 29 maggio 2020. Per conoscere i dettagli dell’Avviso pubblico è possibile andare sul sito nella Sezione Avvisi dagli Uffici o Albo pretorio.

(Il Faro online)