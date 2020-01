Incidente all’alba di Capodanno sulla A12, muore una ragazza tra Fregene e Torrimpietra

Fregene – Tragedia alle ore 2 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso l’autostrada A12 fra i caselli di Torrimpietra e Fregene direzione Civitavecchia per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, tre vetture si sono scontrate, e nell’impatto ha perso la vita una ragazza. L’A12 è rimasta chiusa al traffico fino alle ore 4.30.

(Il Faro on line)

notizia in aggiornamento