Latina, l’ex tipografia tra Corso della Repubblica e via Lago Ascianghi alla Sapienza, per aule e laboratori didattici

Latina – Il Comune di Latina concede in comodato d’uso gratuito all’Università La Sapienza di Roma l’edificio ex tipografia di proprietà comunale situato tra Corso della Repubblica e via Lago Ascianghi. Un accordo che siinserisce all’interno della normativa dettata dall’articolo 15 della legge 241 del 1990.

In questa maniera si rende possibile il completamento dell’insediamento della stessa Università in Corso della Repubblica con un pieno recupero e riqualificazione dell’area. L’Ateneo si è già dichiarato disponibilealla copertura finanziaria per l’intervento di adeguamento strutturale e di ristrutturazione.

All’interno dell’ex tipografia è possibile prevedere aule universitarie di Medicina e laboratori per la didatticadi igiene dentale.

Le parole di Emilio Ranieri, Assessore al Decoro, alle Manutenzioni, al Patrimonio e ai Lavori pubblici: “Si rafforza l’identità di Latina attraverso le azioni di rigenerazione in pieno centro storico. Da un lato ci consente di riqualificare un’area che costituiva un vulnus lungo il corso principale della città, dall’altro consente all’università di completare la sua presenza in quel tratto e di potenziare l’offerta formativa. Si rafforza l’idea quindi di Latina come città universitaria. Personalmente credo sia importante ringraziare La Sapienza per la sua azione di importante riqualificazione di immobili storici”.