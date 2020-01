Nettuno, proseguono le iniziative del “Natale della solidarietà”

Nettuno – L’Assessorato alle Politiche Sociali e le associazioni del territorio hanno organizzato, all’interno del calendario degli eventi natalizi, una serie di iniziative solidali specificatamente dirette a favorire il contrasto alla povertà ed alla fragilità sociale affinché il Natale 2019 sia veramente un Natale “inclusivo”.

Fino al 6 gennaio 2020, dunque, proseguirà l’attività dei ragazzi disabili della Aps “Nati due volte” che, coadiuvati da familiari e volontari, presteranno il servizio di custodia per il parcheggio antistante la scuola di via Cavour. Il parcheggio, la cui sosta prevede offerta libera ed i cui proventi verranno impiegati dalle associazioni in ulteriori progetti di inserimento, sarà attivo per i cittadini dalle ore 8.00 alle 24.00 per l’intero periodo delle festività. Nell’ambito dell’avviso pubblico “Aspettando La Befana”, varie associazioni realizzeranno manifestazioni e progetti dirette all’inserimento di disabili e dei soggetti fragili nella realtà sociale e lavorativa del territorio.

Il programma di sabato 4 gennaio

E’ fissata per il 4 gennaio 2020, invece, l’iniziativa dell’associazione Aps “Con tatto” con i laboratori artigianali della “Befana Fai- da-te” dalle ore 9.30 alle 13.00 di fronte alla Parrocchia di Santa Barbara, in via San Benedetto Menni 1.

Sempre il 4 gennaio, alle ore 17.00, presso il Teatro Studio 8 andrà in scena lo spettacolo dell’Associazione “Liberi Teatranti” realizzato in collaborazione con l’Andos ed il “Centro Primavera”: “Pinò un ragazzo speciale”, con la regia di Giampiero Bonomo.

Il programma di lunedì 6 gennaio

Il 6 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle 17.30, avrà luogo l’iniziativa “L’albero della solidarietà”, progetto realizzato dal centro sociale “Franco Romani” con il “raduno sotto l’albero” e la consegna di doni e dolci da parte della Befana. Allieteranno l’iniziativa “La sfilata ed il gran ballo delle principesse”, realizzato dall’Associazione Nicla Millestorie. Collaborerà anche l’Associazione Andos. L’evento avrà luogo di fronte alla Parrocchia di Santa Barbara in via San Benedetto Menni 1.

Ancora il 6 gennaio, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, l’Associazione “Nati due volte” organizzerà l’arrivo della Befana presso la sala parrocchiale di San Giacomo in via della Chiusa.

(Il Faro online)