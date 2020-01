Salutare il suo mare come estremo atto d’amore verso Ostia della signora Lucia

Roma – Il suo amore verso Ostia ed il suo mare sarà parte del suo ultimo viaggio. Lei, nata a Bolzano, cresciuta a Udine e trapiantata a Roma, ha preteso che il suo feretro dal Centro, prima di essere cremato, sia portato sul lungomare, in piazza Anco Marzio e commemorato davanti al Battistini.

E’ racchiusa in questo gesto d’amore la storia di Lucia Waldner, venuta a mancare ieri all’età di 80 anni dopo una lunga e dolorosa malattia. Nata a Bolzano, cresciuta a Udine, si è sposata nel 1961 con Giuseppe. “Mamma è rimasta abbagliata da Ostia nel viaggio di nozze – racconta il figlio Alberto Caruso, compositore musicista – Ci raccontava che vennero a Roma e visitarono Fregene ma la trovarono insignificante mentre restò colpita da Ostia. Le ricordava tanto Lignano Sabbiadoro, la spiaggia dove passava le estati nella sua infanzia udinese“.

Una ventina di anni fa Lucia, già vedova dell’amato marito e madre oltre che di Alberto anche di Giorgia, una giornalista che vive negli Usa, scelse di trasferirsi al Centro di Roma e, contemporaneamente, prese casa anche in piazza Anco Marzio. “Appena poteva, veniva a Ostia – prosegue Alberto – Amava fare colazione al bar Sisto, stare in spiaggia al Battistini, passeggiare sul Pontile e sul lungomare“.

Ed è in questi luoghi che ha chiesto ripetutamente di essere portata nel suo ultimo viaggio prima di essere tumulata. Perchè le sue volontà venissero eseguite nel dettaglio ha chiesto di parlare personalmente con Danilo Lorenzetti dell’impresa funebre incaricata del commiato. Così la mattina di domani, giovedì 2 gennaio, l’auto funebre partirà dal Centro per raggiungere Circo Massimo, transitare davanti alle Terme di Caracalla, percorrere la via Cristoforo Colombo, scivolare sul lungomare e passare in piazza Anco Marzio per sostare infine davanti al Battistini. Lì un sacerdote curerà una breve cerimonia religiosa prima del congedo con il feretro.

Tra le ultime volontà di Lucia, quelle di essere cremata e di affidare le ceneri al mare di Ostia.