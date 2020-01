Meteo Capodanno e primi giorni del 2020

Situazione: Mentre gli ultimi refoli della circolazione fredda che ha portato la neve al Sud fino a bassa quota, persino a Ragusa in Sicilia si allontanano verso l’area balcanica, un possente anticiclone di matrice sub tropicale si va insediando su tutto il Mediterraneo centro occidentale e nel corso dei prossimi giorni si consoliderà ulteriormente spingendo correnti molto miti fin sulla Scandinavia e il Baltico.

L’Europa e tutta l’Italia si preparano dunque a vivere un periodo di tempo stabile caratterizzato dall’assenza di perturbazioni atlantiche e da clima molto mite per il periodo. Come sempre accade in inverno, l’alta pressione e la stabilità saranno accompagnati da diffuse nebbie e foschie sulle pianure del nord e nelle valli del centro.

In aggiunta dal 2 gennaio infiltrazioni di aria umida da ovest porteranno anche nubi basse e locali pioviggini sulle regioni del medio e alto Tirreno. Una situazione che potrebbe sbloccarsi solo grazie ad un nuovo affondo di aria fredda che i modelli identificano attorno al periodo 4-6 gennaio. Intanto vediamo la previsione per il Capodanno e i primi giorni del 2020:

Meteo capodanno:

Nord nebbie e foschie al mattino in Val padana con locali gelate, sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane. Qualche innocua nube in Liguria. Nelle ore centrali più soleggiato ovunque ma in serata tornano a rinforzare nebbie e foschie in pianura. Centro bel tempo prevalente per tutta la giornata con qualche foschia o banco di nebbia nelle valli interne al primo mattino e nelle ore serali e notturne. Sud bel tempo prevalente salvo innocua nuvolosità nella prima parte della giornata sulla Sicilia. Temperature in generale aumento soprattutto nei valori massimi e in particolare sui litorali e in montagna. Venti ancora tesi settentrionali al Sud, deboli altrove. Mari, ancora molto mossi i bacini meridionali, poco mossi gli altri mari

Meteo primi giorni del 2020:

Un’area di alta pressione ben consolidata sul bacino del Mediterraneo continua a portare tempo stabile sull’Italia caratterizzato da foschie e nebbie localmente persistenti anche durante il giorno sulle pianure del nord e localmente anche nelle valli del Centro e da sole prevalente sulle altre zone. Dal 3 gennaio più nubi lungo l’area tirrenica centro settentrionale, specie in Liguria e in Toscana con qualche locale e debole pioviggine. Temperature in generale aumento, più sensibile al Centro Nord e in Montagna. Venti deboli settentrionali. Mari fino a poco mossi.

Previsioni Meteo Lazio

Primo dell’anno con cieli tersi e temperature in ripresa, qualche nebbia al mattino

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Il primo giorno del 2020 risulterà nuovamente soleggiato per tutta la giornata a causa del perdurare di condizioni anticicloniche. Qualche banco di nebbia al primo mattino specie nelle valli della Toscana e sull’Umbria confinale; foschie nelle valli del Lazio. Temperature in ulteriore ripresa, specie nei valori massimi. Freddo in pianura e bassa collina, nella notte e al primo mattino. Venti deboli di direzione variabile. Mari calmi o poco mossi.

Commento del previsore lazio

IL NUOVO ANNO PARTE CON L’ALTA PRESSIONE E CON FOSCHIE E NEBBIE A VALLE MA TEMPERATURE IN RIALZO; NUBI IN AUMENTO DA VENERDI’, PIU’ FREDDO TRA 5 E 7 GENNAIO

Tra San Silvestro e i primi giorni dell’anno nuovo un campo di alta pressione si riposizionerà tra la Francia e la Mitteleuropa favorendo il proseguimento della fase di tempo stabile sulle regioni tirreniche con temperature in aumento, più sensibile in montagna. In pianura e nelle valli interne l’inversione termica favorirà ancora freddo notturno e al primo mattino, mentre il clima diverrà gradevole, verso metà settimana, nelle ore centrali con massime che si riporteranno mediamente sui 12-14°C in pianura e sui litorali. Aumentano le nubi sulla Toscana dalla sera di giovedì, preludio di un venerdì e sabato prevalentemente grigio su Toscana, Umbria e alto Lazio. Possibile netto calo termico sia al suolo che in quota tra 5 e 8 Gennaio.