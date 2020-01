A Ostia Antica arriva la Befana: ecco dove

Ostia – Il Comitato della Befana di Ostia Antica, il ristorante Al Bajniero, il Comitato Ostia Antica Saline e l’Associazione Sportiva Culturale Le Saline, invitano i bambini di Ostia Antica e Saline all’evento con la Befana, che li aspetterà al corteo che partirà lunedì 6 gennaio 2020 dal ristorante Al Bajniero (in via Felice Caronni, 78) alle ore 9.30, per raggiungere il Bar Ariò in via Banduri, per un piccolo spuntino di bevande e pizze calde, sfilando di seguito nelle vie del Quartiere Saline, per arrivare poi ad un festoso raduno presso il Centro Anziani Lo Scariolante ad Ostia Antica alle ore 11.00, dove la vecchina con la scopa darà le tanto amate calze piene di dolci leccornie ai piccoli presenti. Vi aspettiamo!

(Il Faro online)