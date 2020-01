Auto in fiamme a Fiumicino, paura nella notte

Fiumicino – E’ ancora sotto shock la donna scampata per miracolo all’esplosione di un’auto nel quartiere di Isola Sacra a Fiumicino, la notte del 31 dicembre. Il fatto è accaduto in via Debeli, presso un terreno incolto appartenente a un noto albergatore di Fiumicino. “Era l’una e cinquanta , lo ricordo perfettamente – conferma la donna – perché avevo appena lasciato la casa dei miei cugini per andare a controllare che i miei animali stessero bene. Ho avuto appena il tempo di chiudere il cancello e, subito dopo, la porta di casa poi… il boato. E le fiamme altissime. Potevo vederle dal balcone della mia abitazione. Ho visto anche tanto fumo… E’ stato davvero traumatico”.

A causa dell’enorme fragore il cagnolino della signora ha avuto una crisi epilettica e i gatti sono andati a riparare sotto il letto, terrorizzati. E lì sono rimasti tremanti per diverse ore. La donna era passata pochi istanti prima davanti a quell’auto – una grossa berlina forse appartenente alla cerchia di una famiglia di rumeni che gestiscono un negozio di infissi proprio lì di fronte – che non aveva mai notato fino a quel momento. Nessuno ha allertato, finora, le forze dell’ordine. Un passante avrebbe riferito che il proprietario dell’auto – cercato al telefono da alcuni conoscenti – non è stato ancora rintracciato.

(Il Faro online)