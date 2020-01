Calze e dolci per i bimbi di Aranova: il 6 gennaio torna la Befana dell’Associazione Crescere Insieme

Fiumicino – Dolci e divertimento ‘fino a esaurimento scorte’. Il 6 gennaio ad Aranova torna la Befana dell’Associazione Crescere Insieme. Undicesima edizione, evento ormai doc. Appuntamento dalle 15:30 nella palestra della scuola primaria di via Michele Rosi.

Verranno distribuite calze e dolci a tutti i bambini, ci saranno musica e animazione e naturalmente lei, la Befana, la vera protagonista di questo appuntamento, pronta a far divertire i più piccoli, si legge in una nota diffusa dal direttivo di Crescere Insieme.

Per i più ‘grandi’ sarà l’occasione per stare un po’ insieme, brindare al nuovo anno e parlare un po’ di territorio con il Consigliere comunale Roberto Severini, sempre in prima linea nell’amministrazione comunale.

Un modo per rafforzare quel senso di appartenenza che tanto serve, soprattutto in questo momento, per risolvere insieme i problemi che la nostra località vive.

(Il Faro online)