Fiumicino – “Una volta c’era lo Scatto, un traghetto veloce che collegava Fiumicino con la Sardegna. Ora di quell’opportunità restano solo le insegne su via dell’aeroporto, rovinate dal tempo e dalla ruggine, quasi una presa in giro di ciò che avrebbe potuto essere e non è. E di “scatto” ora c’è solo quello di nervi di che passeggia sulla banchina che prima era il punto di imbarco: adesso infatti è preda di degrado e rifiuti. Un altro punto di Fiumicino abbandonato, come il vecchio Faro, come tanti altri posti dimenticati”. Lo afferma un comunicato di Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia Fiumicino.

“Il fatto è che questa banchina – prosegue – risulta ormai troppo pericolosa: l’asfalto è divelto, buche come crateri, immondizia, bandoni strappati dal vento, sassi. Lo spettacolo che si mostra agli occhi dei cittadini è desolante.

Presenterò un’interrogazione formale per capire come si sia potuti arrivare a tale scempio, e quali programmi ci siano per la messa in sicurezza dell’area”.