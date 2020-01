View this post on Instagram

Roma, 30 dicembre 2019- al termine della procedura concorsuale di reclutamento, entrano oggi a far parte della grande famiglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del GS VV.F Fiamme Rosse, 10 campioni di livello assoluto nelle rispettive discipline agonistiche. Da stamani, presso le SCA di Roma Capannelle, gli atleti saranno alle prese con il corso di formazione. Diamo il benvenuto a: Giorgia Pelacchi CANOTTAGGIO FEMMINILE, SPECIALITA’ 4 SENZA Arianna Noseda CANOTTAGGIO FEMMINILE. CATEGORIA PESI LEGGERI, SPECIALITA’ 4 DI COPPIA Fabio Lombini NUOTO MASCHILE, SPECIALITA’ 200 STILE LIBERO Salvatore Diana LOTTAJUNIORMASCHILE, CAT.74KGSTILELIBERO Salvatore Esposito PESISTICA MASCHILE, CAT.77KG Giulia Arpino SCHERMA FEMMINILE, SPECIALITA’ SCIABOLA Alessandra Pagliaro PESISTICAFEMMINILE, CAT.48KG Simone Alessio TAEKWONDOMASCHILE, CAT.-68KG Beatrice Dalla Vecchia SCHERMA FEMMINILE, SPECIALITA’ SCIABOLA Carolina Paganin TIRO A VOLO FEMMINILE, SPECIALITA’ FOSSA OLIMPICA CATEGORIA JUNIOR LADY. 🚒♥️ #fiammerosse #vvf #pompieri #vigilidelfuoco #firefighter #fireman #bomberos #stra #pompiers #feuerwehr #pompier #bombeiros #fire #firefighters #fuoco #feuerwehrmann #sapeurpompier #instagram #instalike #onlythebest #onlythebrave #federcanoa #federnuoto #federscherma #fijlkam #final #champions #sport