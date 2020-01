Grave incidente stradale a Borgo Montello, una donna elitrasportata in ospedale

Latina – Sono circa le 11.30, quando, a Borgo Montello, Latina, interviene il personale operativo dei Vigili del Fuoco del capoluogo pontino, in strada Acquaviva, a seguito di una segnalazioni per un grave incidente stradale.

Giunta sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del fuoco, ha constato la presenza di una macchina incidentata, per cause in fase di accertamento. Al suo interno una persona incastrata.

Immediatamente, sono iniziate le complesse operazioni di estricazione della donna traumatizzata. Necessario, per tali operazioni, l’utilizzo della centralina oleodinamica con cesoie e divaricatore, con il quale si è potuto tagliare parti dell’abitacolo.

Una volta estratta, la donna, ferita, è stata consegnata ai sanitari del 118 per poi essere elitrasportata in ospedale.

(Il Faro on line)