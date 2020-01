Nettuno – Un grande benvenuto al 2020 nella città di Nettuno. In migliaia hanno affollato Piazza Cesare Battisti per il grande evento tra divertimento e musica che ha chiuso il 2019. Sul palco si sono alternati il comico Alessandro Serra (Colorado Caffè e Zelig) e il cantante Roberto Icaro che con la sua grande esibizione ha coinvolto tutto il pubblico cantando i più grandi successi di Renato Zero.

Ieri mattina, poi, si è rinnovata la tradizione con il Bagno di Capodanno presso lo Stabilimento Vittoria dove nettunesi di tutte le generazioni hanno salutato l’arrivo del nuovo anno con un tuffo nelle acque del Mar Tirreno alla presenza del Sindaco Alessandro Coppola, del Vicesindaco Alessandro Mauro e all’assessore Luca Tamone che hanno consegnato a tutti i 130 temerari gli attestati di partecipazione.

Foto 3 di 3





“E’ stata una fine di 2019 e un inizio 2020 all’insegna dell’unione e del divertimento – afferma l’Assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro – è stato bellissimo vedere una piazza piena divertirsi in totale sicurezza ed accogliere in un unico grande abbraccio l’arrivo del nuovo anno. Ringrazio gli organizzatori, gli artisti che si sono esibiti, i vigili urbani e i dipendenti comunali per la grande professionalità dimostrata che ha permesso la realizzazione di un così grande evento di successo e totalmente gratuito per il pubblico che ha dimostrato di apprezzare lo spettacolo che abbiamo proposto.

Un grazie particolare, inoltre, all’assessore alla Cultura Camilla Ludovisi con cui ho collaborato strettamente e proficuamente in queste settimane. Auguro a tutti i nettunesi a nome dell’Amministrazione Comunale un felice e sereno 2020”.

Magica atmosfera, poi, ieri pomeriggio con il concerto gratuito in piazza di Joyce Taylor e l’Italian Gospel Choir. Gli eventi, però, non finiscono qui. Oggi alle 17 in Piazza Battisti appuntamento per un altro concerto gratuito con la Tribute Band di Ligabue. Stesso posto, stessa ora il 3 gennaio con il tributo ufficiale ai Queen.