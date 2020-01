Città del Vaticano – Una fedele troppo ‘aggressiva’ e Papa Francesco perde la pazienza. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum, il Pontefice è sceso in piazza San Pietro per ammirare il presepe ‘plastic free’ donato dalla Regione Autonoma del Trentino e si è avvicinato ai fedeli. Una donna ha afferrato la mano del Papa, tirando a sé il braccio del Pontefice. Francesco, per liberarsi, ha dovuto usare le maniere forti.

di 12 Galleria fotografica Meme Papa Francesco









Con un piccolo gesto rivoluzionario, Papa Francesco si è scusato: “Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica ma ‘paziente’, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere” ha detto Bergoglio, prima dell’Angelus. Poi, parlando a braccio, ha sottolineato: “A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”.

“E’ bello che Francesco all’Angelus abbia chiesto scusa davanti al mondo per il gesto d’impazienza”. si legge su ‘Vatican News’ nella nota firmata da Sergio Centofanti. “Una donna lo ha strattonato con forza facendogli male al braccio: e il Papa ha perso la pazienza. Che bello che abbia confessato davanti al mondo la sua debolezza. Nella Giornata mondiale della pace. Perché tutti, proprio tutti, abbiamo bisogno della misericordia di Dio”.

Sui social, nel frattempo, le reazione diventata virale. Tanti i memes e le vignette create anche durante la notte di Capodanno. Un fatto, quello accaduto dopo il Te Deum in piazza San Pietro, che ha monopolizzato l’attenzione dei anche dei media mondiali.

La Cnn colloca la notizia in home page, spiegando che “Papa Francesco stava gioiosamente salutando bambini e fedeli a San Pietro quando ha schiaffeggiato la mano di una donna per liberarsi”. La Bbc propone il video dell’episodio e analizza il ‘corpo a corpo’ con una sorta di moviola -o di Var- indugiando sull’espressione visibilmente irritata dal Pontefice.

La notizia è reperibile facilmente anche sull’home page di El Mundo, secondo cui “Papa Francesco rimprovera una donna che lo afferra bruscamente per il braccio”. The Guardian, invece, descrive un Pontefice ”visibilmente seccato”.

(Il Faro online)