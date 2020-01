Sperlonga, in arrivo gli indennizzi per la tromba d’aria dell’ottobre del 2018

Sperlonga – Nell’ottobre del 2018, una tromba d’aria si abbatte sulla provincia pontina. Tra i comuni più colpiti, vi fu anche il piccolo borgo di Sperlonga (Leggi qui).

Ora, a più di un anno di distanza, da quel 28 ottobre, la notizia: stanno per arrivare – entro il 10 gennaio -, i contributi relativi ai danni riportati in seguito a quella calamità. Contributi che riguarderanno infrastrutture pubbliche, ma anche abitazioni, aziende agricole e attività balneari.

Nel Borgo, in totale, arriveranno complessivamente 4,5 milioni di euro, che poi saranno così ripartiti: 3.735.000 saranno destinati alle attività produttive, 243mila saranno invece per le abitazioni civili e rurali e 512mila, infine, saranno destinate alle infrastrutture comunali.

“Ottimo lavoro, quello fatto dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Commissario Straordinario Tulumello – fa sapere, in una nota l’assessore Stefano D’Arcangelo – con il quale il sindaco di Sperlonga e lo Sportello Amico, appositamente costituito a livello comunale, hanno collaborato gomito a gomito per fronteggiare adeguatamente l’emergenza, censire le aree effettivamente colpite e istruire correttamente le pratiche per l’indennizzo dei danni.

Ci auguriamo adesso – conclude la nota – che gli impegni assunti vengano concretamente onorati nei tempi stabiliti per consentire al Sindaco e alla nostra struttura operativa comunale di procedere rapidamente all’erogazione dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari, previa verifiche della documentazione dei preventivi e delle spese effettuate dai soggetti interessati”.

