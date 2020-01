Ardea, anche il Consorzio Colle Romito favorevole all’incremento della tenenza dei Carabinieri

Ardea – “Il Consorzio Colle Romito aderisce formalmente alla iniziativa del Forum delle Associazioni di Ardea per la Sicurezza del territorio”. Lo dichiara il Presidente dello stesso Consorzio, Romano Catini, che, mostrando apprezzamento per l’iniziativa e spirito collaborativo, “firma e aderisce alla petizione popolare per chiedere l’incremento della Tenenza dei Carabinieri di Ardea e la trasformazione della caserma di Tor San Lorenzo in operativa H24″.

Infatti, si legge in una nota diffusa dal Consorzio, la caserma dei Carabinieri di via del Gattopardo è chiusa dalle ore 22 alle 07. Lo stesso Presidente del Consorzio Colle Romito precisa che all’Ordine del Giorno del prossimo consiglio di amministrazione, previsto per il 16 gennaio 2020, “verranno decise le date per le attività pubbliche, da svolgersi presso il consorzio, con la partecipazione della Presidente del Forum Delle Associazioni Maricetta Tirrito”.

“Si incrementa quindi ad Ardea, in maniera significativa, il Fronte Cittadino per la sicurezza. Il primo appuntamento insieme è per domenica 5 gennaio dalle ore 9 alle 12 a Largo Genova, Nuova Florida – Ardea”, conclude la nota.

(Il Faro online)