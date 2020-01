Fiumicino – “Quanto riportato dalla signora non è assolutamente attendibile“: così il proprietario dell’auto andata a fuoco la notte del 31 dicembre in via Debeli, a Isola Sacra, commenta la testimonianza della 57enne (leggi qui).

“Innanzitutto – spiega – l’auto è una vettura aziendale che è sempre parcheggiata lì, sotto gli occhi di tutti… E’ davvero strano che la signora, pur essendo residente nella via, non l’abbia riconosciuta. E nessuno, qui, è rumeno”. “La dinamica dell’incidente, poi, è molto diversa da come l’ha raccontata lei: già all’una e trentasette la polizia mi aveva contattato raccontandomi quanto accaduto e dicendomi che l’incendio era stato domato. Secondo le loro ricostruzioni, infatti, l’auto sarebbe esplosa intorno alla mezzanotte. Forse un cortocircuito, forse un petardo: le indagini sono ancora in corso. Fatto sta che ad allertare i vigili del fuoco sono stati dei ragazzi che, passando di lì, hanno notato le fiamme: non risulta che vi fossero dei presenti al momento dell’esplosione vera e propria”.

“Ci chiediamo come mai la signora non abbia pensato di rivolgersi prima a noi – conclude – come d’altronde ha fatto subito il proprietario della Ford Ka parcheggiata lì accanto e parzialmente danneggiata dalle fiamme”.

(Il Faro online)