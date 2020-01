Borgo San Martino, si riparte il 5 gennaio con l’Atletico Ladispoli

Cerveteri – Il 2020 si apre con la trasferta di Marina di San Nicola, sul campo dell’Atletico Ladispoli alle prese con una situazione indecifrabile. Il Borgo San Martino, dunque, si appresta ad affrontare il 5 gennaio una formazione pericolante, scossa dalle dimissioni di Leoonori, reduce da una sconfitta inattesa contro il fanalino di coda Cerveteri.

Gialloneri che in queste feste hanno potuto allenarsi con continuità pensando a preparare il prossimo impegno, quello di domenica che apre un anno nuovo si speri all’insegna del successo. La vicina trasferta non appare facile, gli avversari biancorossi si sono ricompattati dopo la debacle prima del Natale e quindi si annuncia un match ad alta tensione. Paluzzi sta lavorando con la squadra che in questi giorni ha conosciuto più da vicino, legando con i diversi giocatori molti dei quali non conosceva.

Ambiente sereno, clima disteso per affrontare 5 mesi cruciali dai quali uscirne con una posizione importante di classifica, un primo posto che varrebbe l’accesso diretto in Promozione. E’ un campionato, questo, che presenta molto insidie, sorprese, e molte squadre attrezzate per la vittoria finale.

Gli auguri del 2020 la società giallonera li vuole dare vincendo domenica, un ritorno vittorioso atteso anche dal main sponsor Grande Impero.

