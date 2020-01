Castello di Santa Severa, al via l’ultimo weekend del villaggio di Natale

Santa Marinella – A pochi giorni dalla chiusura, il Villaggio del Natale del Castello di Santa Severa ha registrato la cifra record di oltre 21.000 presenze. Un grande successo di pubblico che ha molto apprezzato anche i nuovi allestimenti realizzati da Fondazione Caffeina, vincitrice del bando per il 2019. Il Villaggio del Natale è parte del programma Le Feste delle meraviglie, promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, MiBACT e Coopculture.

Molto apprezzata dai visitatori anche la novità di quest’anno vale a dire la possibilità di visitare i musei del Castello con il biglietto di ingresso al Villaggio: un’opportunità che ha portato oltre 15.000 ingressi solo ai musei. C’è tempo fino al 6 gennaio per visitare il Villaggio del Natale e sabato 4 gennaio da segnalare l’apertura straordinaria fino alle 23.

“Il successo del villaggio di Natale è l’ulteriore conferma che l’idea di sviluppo su cui abbiamo puntato fin dal mio insediamento come presidente di Regione, funziona e genera sviluppo. Abbiamo riqualificato e restituito ai cittadini un bene pubblico trasformandolo in una risorsa per il territorio. Rendendo l’esperienza del Castello di Santa Severa l’inizio di un percorso che sta riguardando tutti i territori del Lazio”, a dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Nel Castello – prosegue il presidente – abbiamo realizzato un ostello unico, baciato dal mare, che è stato inserito dalla rivista Time tra le top 100 esperienze da provare al mondo, nuove aree museali con realtà virtuale e realtà aumentata e abbiamo organizzato eventi pensati per tutti. Per il secondo anno – conclude Zingaretti – abbiamo consolidato la presenza del pubblico e i numeri del villaggio di Natale dimostrano che abbiamo fatto la scelta giusta puntando su qualità, bellezza e collaborazioni vincenti, caratteristiche che contraddistinguono la nostra meravigliosa regione”.

Molte le attrazioni che compongono e animano il Villaggio del Natale, e che hanno riscosso grande successo. La Pista di pattinaggio sul ghiaccio, i giochi di luce, il Mercatino di Natale e una vera Fabbrica di cioccolato. La Casa di Babbo Natale, allestita negli ampi saloni di Manica Lunga e Manica corta affacciati sul mare a cui si accede dal giardino dove riposano le renne prima di affrontare il lungo viaggio, il labirinto magico, la piazzetta degli elfi che conduce alla Casa con la cucina, la tavola imbandita, la sala del trono e la camera da letto. Fanno parte del villaggio anche le Poste dei bambini, dove i piccoli visitatori possono scrivere e inviare a Babbo Natale le loro letterine.

Sull’ampio piazzale della Spianata è stato allestito un Villaggio degli Elfi con tante attrazioni per i bambini che hanno potuto salire a bordo di un trenino, fare un giro sull’Antica Giostra, montare su un cavallino della Fattoria elfica per fare un giro sul Sentiero dei pony, ammirare il sistema solare Planetario attraverso. Sul piazzale delle due Chiese, si trova un grande Presepe dove la suggestione del mare e l’atmosfera dell’Avvento hanno accompagnato i visitatori in un percorso ambientato in un borgo marinaro. Il prossimo 6 gennaio aprirà, inoltre, le porte la Casa delle Befana con una grande festa durante la quale la simpatica vecchina sarà pronta a tirare fuori dalle enormi tasche un buon dolcetto.

Infine, grande apprezzamento per gli spettacoli del Teatro fantastico, del laboratorio degli Elfi e dei laboratori della natura a cura dei Parchi del Lazio che hanno intrattenuto tutti i giorni tantissimi bambini con spettacoli e attività. Pienone anche all’Ostello che è rimasto aperto per tutto il periodo delle festività.

(Il Faro online)