Fiumicino, all’Acis arriva la tombola della Befana

Fiumicino – La Befana Marinara dell’Associazione Acis anticiperà il suo arrivo presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in piazzale Molinari, nel pomeriggio di sabato 4 gennaio, dove dalle ore 17.00 si potrà giocare a tombola in compagnia della simpatica vecchina pronta a distribuire dolcetti a tutti i bimbi presenti. L’Associazione ha, infatti, organizzato una tombolata di solidarietà dove si potranno vincere ricchi premi, tra cui giocattoli e bigiotterie, divertendosi insieme con la Befana nell’aspettare i numeri vincenti.

Presso i locali siti in piazzale Molinari, ex piazzale Mediterraneo e poi presente, sino al 6 gennaio, il Mercatino degli Affari Solidali, nel quale si potranno trovare tantissimi idee regalo e giocattoli per l’Epifania. L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis Onlus.

(Il Faro online)