Ladispoli, sabato 4 gennaio non sarà effettuata la raccolta dell’umido

Ladispoli – L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che, a causa di difficoltà di ricezione degli impianti di trattamento del rifiuto organico, la raccolta della Frazione Organica Umida prevista per il giorno sabato 4 gennaio non potrà essere eseguita. Per la stessa ragione, nella settimana successiva la raccolta della Frazione Organica Umida sarà effettuata nei giorni martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 gennaio.

(Il Faro online)