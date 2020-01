Lungomare Caboto, in fiamme le giostrine

Gaeta – Di nuovo in fiamme le giostrine site sul lungomare Caboto, di fronte al Comune di Gaeta. Dai primi accertamenti, l’incendio, divampato alle 4 di ieri mattina, non sembrerebbe di origine dolosa, ma dovuto probabilmente a un corto circuito, oppure a dei petardi, fatti esplodere senza i dovuti accorgimenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma le giostrine, purtroppo, come anche il vestito da Babbo Natale messo come decorazione per le festività, erano già stati danneggiate nell’incendio. Secondo le prime stime effettuati, si tratterebbe di danni da circa un migliaio di euro.

Ora, sulle cause dell’incendio sta indagando la Polizia locale di Gaeta, che, per ora, comunque, non esclude a priori nessuna pista. Per risalire al momento dell’incendio, e, in caso, all’identità di chi gli ha dato vita, gli uomini delle forze armate stanno cercando di acquisire le immagini di alcune telecamere della videosorveglianza che si trovano lì nei pressi.

(Il Faro on line)