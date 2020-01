“Ogni Fiocco un Sorriso”, la solidarietà con l’associazione Farmacisti in aiuto di Fiumicino

Fiumicino – Domenica 22 dicembre si è chiusa la settima edizione di “Ogni Fiocco un sorriso”, manifestazione di solidarietà organizzata dall’Associazione Onlus Farmacisti in aiuto.

Ogni Fiocco, un sorriso è l’iniziativa di raccolta fondi con cui si sostengono iniziative di solidarietà, dell’associazione Farmacisti in aiuto, prevalentemente nel nostro territorio e, in parte, anche all’estero.

Nei fine settimana di dicembre gruppi di volontari si sono alternati nel desk di Maisons du Monde del Centro Commerciale Da Vinci dove si trova tutta l’attrezzatura per impacchettare e imballare i propri acquisti, e a fronte di una piccola offerta hanno confezionato centinaia di doni da mettere sotto l’albero oltrechè raccontato i progetti in essere.

“Un bilancio positivo per questi giorni – interviene Tullio Dariol, Presidente dei Farmacisti in aiuto – una squadra collaudata e qualche preziosissimo nuovo innesto ci hanno permesso di garantire sempre la nostra presenza negli orari (lunghissimi) di apertura del centro, con almeno 2-3 volontari. Abbiamo consegnato centinaia di plichi di materiale informativo e confezionato altrettanti pacchetti”.

Come abbiamo già avuto modo di raccontare sulle nostre pagine, Farmacisti in aiuto da oltre 17 anni opera sul territorio e all’estero con progetti di sostegno e cooperazione allo sviluppo.

“Senza dubbio il nostro obiettivo principale – prosegue Tullio Dariol – è il benessere delle persone e il miglioramento della qualità della vita. Per questo i progetti che promuoviamo sono anche molto diversi uno dall’altro. Abbiamo capito che la forza di una associazione piccola come la nostra fosse proprio l’aiuto capillare, magari dove i grandi non erano arrivati. Aiutare gli ultimi tra gli ultimi. La presenza costante di referenti locali, anche tra la popolazione autoctona in caso di progetti all’estero, ci ha ben ripagati”.

Ma per portare avanti queste iniziative lo sforzo di tempo, considerando che questa Associazione si basa su volontari che per vivere fanno tutt’altro lavoro, e l’impegno economico sono notevoli. Anche per questo iniziative di raccolta fondi come Ogni Fiocco un sorriso hanno una valenza ancora più evidente.

“Un ringraziamento particolare – conclude il Presidente – a tutti i volontari che si sono prestati a questa iniziativa, spesso sottraendo tempo alle proprie famiglie, alla direzione dello store Maisons du Monde che ci ha ospitato, all’importantissima collaborazione del nostro Partner Parco Commerciale Da Vinci. Ma soprattutto grazie a tutte le persone che hanno scelto un piccolo regalo solidale aderendo ad Ogni Fiocco un Sorriso. Arrivederci all’anno prossimo! Nel frattempo continuate a seguire le nostre pagine online per non perdere altri appuntamenti” ha concluso il presidente di Farmacisti in aiuto Onlus”.

Per avere maggiori informazioni su come sostenere Farmacisti in aiuto, è possibile visitare il sito web www.farmacistiinaiuto.org – la nostra pagina personale sul Quotidiano online “Il Faro” oppure Facebook Fan Page FarmacistiinaiutoOnlus o ancora scrivere a segreteria@farmacistiinaiuto.org o chiamare il 346-4360567.

