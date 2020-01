Ostia, Masi: “L’anno nuovo comincia fra strade al buio e rifiuti”

Ostia – “L’emergenza rifiuti sta portando a galla tutte le inadempienze di questa Amministrazione. Il Sindaco della Capitale in questi anni non ha affrontato il tema a dovere, come abbiamo più volte denunciato, portando la situazione al limite”, si legge in una nota diffusa dal consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Il primo gennaio di questo 2020, con un litorale pieno di gente, splendente grazie a una meravigliosa giornata di sole, ha visto marciapiedi ricoperti di immondizia per i cassonetti stracolmi in alcune strade del territorio. Ad aggiungersi a questa pessima immagine la segnalazione di diverse strade centrali al buio. Abbiamo pronta l’ennesima segnalazione e continuiamo a chiedere politiche più incisive”, conclude Masi.

(Il Faro online)