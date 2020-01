Roma – Il Brescia, in ritiro nella Capitale, ha battuto il Trastevere per 6-0 nell’amichevole giocata lo scorso 30 dicembre sul campo del Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma.

Il match è rimasto sull’1-0 (gol di Morosini) fino al 60′, poi la squadra di Corini ha segnato cinque reti (due a testa per Balotelli e Torregrossa, una di Bisoli) nella mezzora finale, in cui ha schierato gente come Tonali e Romulo mentre Perrotti, tecnico della formazione del Rione, ha mandato in campo alcuni ragazzi del 2003 in vista di un possibile futuro impiego in quarta serie (Ansa).

Il presidente Betturri per Amatrice

“In occasione della partita amichevole di calcio Trastevere – Brescia, all’inizio della partita ho donato al capitano della squadra lombarda di serie A, Leonardo Morosini un pacco natalizio confezionato dall’Associazione benefica G. Felici, con prodotti esclusivamente provenienti dalle aziende delle zone terremotate del Centro Italia.

Il gesto è stato assai apprezzato dal Brescia calcio.

Molto bello anche l’evento sportivo in cui si sono affrontati, soprattutto nel finale della partita, alcuni nostri promettenti calciatori classe 2003 (16 anni) con campioni del calibro di Matri, Gastaldello, Sousa e Mario Balotelli. Non posso nascondere che quest’ultimo, a fine partita, ha avuto un atteggiamento tenerissimo nei confronti dei nostri giovanissimi campioni”. (fonte Trastevere Calcio)

(Il Faro on line)