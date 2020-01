Wrestler of the Year Award, Frank Chamizo il migliore del 2019

Roma – E’ Frank Chamizo il miglior lottatore del 2019 secondo la United World Wrestling (UWW, la Federazione Mondiali di Lotta, ndr.). Il prestigioso riconoscimento arriva al lottatore Italiano nella sua specialità, lo stile libero mentre per la greco romana è andato all’ungherese Viktor Lorincz e per la femminile alla statunitense Tamyra Mensah.

I vincitori dei premi sono stati selezionati in base alle loro prestazioni negli eventi della Serie di ranking del 2019, nei campionati continentali e nei campionati mondiali.

Oltre agli onori della gloria a ciascuno dei tre vincitori del “Wrestler of the Year Award” ha ottenuto un premio in denaro di 30.000 franchi svizzeri. Premi in denaro sono stati assegnati anche ai secondi ed ai terzi selezionati in questa speciale classifica.

L’obiettivo della UWW è di aumentare gli incentivi finanziari in modo sostenibile ed uguale a tutti gli atleti.

(Il Faro on line)(fonte@UWWwebsite/Fijlkam)