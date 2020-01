A Fiumicino doppio appuntamento con la Befana: festa a Torre Clementina e alla tensostruttura

Fiumicino – Minnie, Topolino e la Befana. E’ questo il parterre di intrattenitori che attende bambine e bambini per la Befana alla tensostruttura di via del Faro che chiude il calendario degli appuntamenti di “Natale a Fiumicino“.

A partire dalle 15, animatori professionisti distribuiranno sculture di palloncini e tatuaggi realizzati con colori ad acqua anallergici. Seguirà uno spettacolo di marionette. Infine, la Befana racconterà storie e curiosità grazie all’uso di alcune foto. Chiude la giornata la pignatta a tema.

Altro appuntamento, quello storico con la Befana della Pro Loco di Fiumicino. Per il 23esimo anno di seguito, la Pro Loco dà appuntamento a partire dalle 10 e fino alle 19 con gli stand di artigianato e prodotti tipici su via Torre Clementina. Anche in questo caso non mancherà la Befana che animerà il pomeriggio e distribuirà dolci a tutti i bambini presenti.

Doppio appuntamento, dunque, per chiudere le festività natalizie: dalle 10 a Torre Clementina e dalle 15 alla tensostruttura di via del Faro (ex centrale Enel).

