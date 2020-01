Ad Anzio tre giorni di festa dedicati alla Befana: ecco il programma

Anzio – Chiuderà in grande stile il programma della seconda edizione del “Natale sul Mare di Anzio”, con tre giorni di eventi dedicati all’Epifania, pianificato dall’Assessore attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido de Angelis.

Al centro storico di Anzio, vestito a festa con le meravigliose luminarie, sabato 4 gennaio alle ore 17.00, è attesa la performance della band “Dimensione Prog”; domenica 5 gennaio appuntamento con la Befana, con gli spettacoli di magia, con l’animazione per i bambini e con le proiezioni di effetti speciali sugli edifici del centro.

Lunedì 6 gennaio, invece, al Parco della Gallinara, la Befana arriverà in deltaplano, con dolci e caramelle per tutti i bambini.

Sabato 4 gennaio 2020

“Musica in Piazza”

Piazza Pia; ore 17.00: Musica dal vivo con la band “Dimensione Prog”.

Domenica 5 gennaio 2020

“La Befana viene dal Mare” centro storico

Ore 11.00: Appuntamento con la Befana in Via Porto Innocenziano.

Ore 16.30: Spettacolo, magia e animazione per i bambini.

Ore 17.30: Proiezioni di effetti speciali e fantasia di Natale sui palazzi in Piazza Pia.

Lunedì 6 gennaio 2020

“Vola Vola la Befana”

Anzio Colonia

Ore 10.45: La Befana al quartiere.

Dalle ore 11.00 “Fai una foto con la Befana”, spettacolo e tante caramelle per i bambini.

Ore 14.45: II° edizione della festa dell’Epifania – “Vola Vola la befana”, spettacolo con i deltaplani presso Parco della Gallinara.

Ore 16.00 Spettacolo, animazione e caramelle per tutti i bambini.

Ed inoltre: fino al 19 Gennaio 2020 pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Garibaldi; fino al 6 Gennaio 2020 Casa di Babbo Natale in Piazza Pia.

(Il Faro online)