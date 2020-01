Atletico Terme Fiuggi, D’Andrea: “Pronti a ripartire”

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi scalda i motori e si prepara a lanciare l’assalto al 2020.

A suonare la carica, in vista del primo match del nuovo anno, è il bomber “Pippo” D’Andrea ansioso di ripartire dopo aver chiuso con la grande vittoria contro il Notaresco: “Noi siamo questi, consapevoli che se portiamo avanti le idee che ci sta trasmettendo il mister e mettiamo in campo la cattiveria giusta non ce n’è per nessuno”.

Parole piene di entusiasmo per l’attaccante che poi aggiunge: “Stiamo bene, basti pensare che ci siamo allenati anche il primo dell’anno. La vittoria contro il Notaresco ci ha fatto bene, ci ha permesso di vivere al meglio questa sosta per poi ripresentarci in campo pieni di entusiasmo e vogliosi di lavorare al massimo”. All’orizzonte c’è il Pineto per una sfida tutt’altro che semplice ma che l’Atletico Terme Fiuggi è pronto ad affrontare: “Vogliamo continuare così e, anzi, dico che vogliamo fare ancora di più. Se ognuno di noi da il 100% tutta la settimana, dagli allenamenti alla partita, possiamo davvero fare grandi cose”.

(Il Faro on line)(foto©LaconiMixZone)