Boom di presenze al Villaggio di Natale del Castello di Santa Severa

Santa Marinella – A pochi giorni dalla chiusura, il Villaggio del Natale del Castello di Santa Severa ha registrato la cifra record di oltre 21.000 presenze.

Il Villaggio del Natale è parte del programma Le Feste delle meraviglie, promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di Laziocrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, Mibact e Coopculture. C’è tempo fino al 6 gennaio per visitare il Villaggio del Natale e sabato 4 gennaio da segnalare l’apertura straordinaria fino alle 23.

“Il successo del villaggio di Natale – afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – è l’ulteriore conferma che l’idea di sviluppo su cui abbiamo puntato fin dal mio insediamento come presidente di Regione, funziona e genera sviluppo. Abbiamo riqualificato e restituito ai cittadini un bene pubblico trasformandolo in una risorsa per il territorio“.

(fonte Ansa)