Epifania a Ostia tra Tombolella melodica e Befana in Polizia

Ostia – Per l’Epifania che tutte le feste porta via, tanta solidarietà dai due eventi previsti nella cittadina costiera. Insomma, la Befana quest’anno porterà un sacco di bontà e beneficenza.

Si comincia con la Tombolella melodica per Peter Pan. Si tratta di una tombola cantata in programma il 5 gennaio a sostegno dei bambini malati di cancro ospiti della onlus Peter Pan per l’accoglienza del piccolo paziente onco-ematologico del Bambino Gesù. L’appuntamento è alle ore 16.30 presso il Polo Natatorio di via delle Quinqueremi 100. Parteciperanno all’evento per deliziare i presenti con il meglio della tradizione canora napoletana Clelia Liguori e Alex Live e Vincenzo De Vivo dal “Salotto di Pulcinella”.

“Sono ormai molti anni che parliamo al cuore dei bambini di Peter Pan e per loro è il regalo più grande – sottolinea Sergio Adimari, tra gli organizzatori dell’evento – Uniamoci tutti in un abbraccio affinché il battito sia più forte, per un amore che non si ferma mai, neanche per le feste. Siamo contenti di portare gioia nel cuore e nell’anima facendo beneficenza e divertendoci“. Per partecipare contattare il numero telefonico 3408242483.

Spazio al divertimento dei bambini ma anche dei più grandi alla “Befana In… Polizia“, ideata dal compianto Cavalier Aniello Russo 21 anni fa. Questa edizione si svolgerà il 6 gennaio a partire dalle ore 10,00 nel Teatro Nino Manfredi di via dei Pallottini 10 ed è dedicata a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i poliziotti “Figli delle Stelle” tragicamente assassinati a Trieste lo scorso ottobre.

Il programma prevede lo spettacolo “La vera storia di Tristobaldo Burbero” messa in scena dalla compagnia teatrale “Bolle spaziali” di Tina Angrisani e Jano Di Gennaro. Ospite speciale Tony Santagata che si alternerà sul palco con Alessandro Serra, Davide La Rosa, Nadia e Francesco, Laura Teofani e William Frasca. Per info e prenotazioni email befanainpolizia@gmail.com.