Fiumicino, al Museo del Sax arriva il concerto di Jacopo Taddei e Luigi Nicolardi

Fiumicino – Sabato 11 gennaio 2020 ripartono i grandi eventi musicali del Museo del Saxofono di Fiumicino con un concerto dedicato al saxofono classico. Un’ occasione unica per ascoltare due giovani artisti di assoluto rilievo come sono Jacopo Taddei al saxofono e Luigi Nicolardi al pianoforte.

Un viaggio nel Novecento, dall’Europa all’America, per narrare come il ”secolo breve” sia stato capace di abbattere le barriere fra generi e stili. Un recital in equilibrio tra intensità espressiva e distacco ironico, destreggiandosi tra “solitarie” audacie virtuosistiche e leggiadri giochi sui cliché della scrittura ottocentesca per poi planare sulle suggestioni dipinte da grandi compositori come Luciano Berio, Darius Milhaud, Astor Piazzolla e Phil Woods…

Cittadini, musicisti ed appassionati potranno visitare il Museo, straordinariamente aperto anche di sera, ed usufruire del ricco programma di concerti e spettacoli. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo, con particolare riguardo verso il saxofono e gli strumenti a fiato, celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali.

