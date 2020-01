Gaeta, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta di investirli: arrestato pusher 30enne

Gaeta – In data 4 gennaio 2020, i Carabinieri della locale tenenza, con l’ausilio di unità cinofili della compagnia della guardia di finanza di Formia, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale”, un 30enne del luogo.

I militari operanti, posizionati sul lungomare Caboto, procedevano al controllo dell’autovettura condotta dal prevenuto che ometteva di fermarsi all’alt dei militari tentando di investirli.

Le immediate ricerche permettevano di rintracciare all’interno di un esercizio commerciale il suddetto che, sottoposto a perquisizione personale e successiva domiciliare, veniva trovato in possesso di 66 grammi di cocaina, suddivisa in 242 dosi confezionate in cellophane trasparente con nastro giallo; 3,10 grammi di “crack” suddiviso in 6 dosi confezionate in cellophane trasparente con nastro giallo; 55 grammi di “mannite”; un bilancino di precisione; uno strumento per confezionamento; diverse buste di plastica per il confezionamento; 2 telefoni cellulari e euro 230 in contanti.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Il Faro online)