GRANDE FESTA PER LA BEFANA DI CROCE ROSSA DI ROMA E SALVAMAMME CON OSPITI D’ONORE CENTO BIMBI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Croce Rossa di Roma e Salvamamme, come da tradizione, hanno organizzato oggi nella Sede di Croce Rossa Italiana, nel cortile di via Ramazzini, una semplice e dolce festa della Befana per cento bimbi con famiglie in difficoltà, ai quali l’augurio di una buona Epifania è stato rivolto dalla vicesindaca di Roma Area Metropolitana, Teresa Maria Zotta, dalla Presidente di C.R.I. Roma, Debora Diodati, e da Maria Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme. L’evento si è svolto.

Per le famiglie arrivate per festeggiare calzette della Befana, giocattoli, regali e tanti dolcetti. Ad intrattenere le famiglie due le Befane in carne e ossa, l’attrice Donatella Rossi e la stilista Annalisa Di Piero. Tanti i personaggi che non sono voluti mancare per rendere onore alla cara vecchietta, da Vincenzo Bocciarelli, in partenza per un nuovo set, a Cinzia Leone, attualmente su Rai 3 nel programma condotto da Serena Dandini “Gli Stati Generali” ed ancora Francesca Ceci, attrice e regista di un nuovo cortometraggio dedicato all’infanzia violata, Paolo Masini, Presidente di Mammaroma e i suoi figli migliori, la communication manager del San Camillo-Forlanini, Maria D’Amico. Un dolce contributo al successo dell’evento lo hanno dato gli chef Dario Saltarelli, che ha donato ad ogni piccolo un panettoncino gourmet, e Bruno Brunori, responsabile eventi della Federcuochi Lazio, che ha offerto uno dei suoi deliziosi primi piatti. Durante l’evento i bambini hanno smontato un grande albero di libri predisposto dai volontari e ne sceglieranno uno da leggere seguendo liberamente la propria ispirazione.

“Una festa che tutti i bambini attendono da tempo e a cui noi di Croce Rossa vogliamo aggiungere un significato in più stando vicini a tante famiglie che vivono situazioni difficili ma che non devono sentirsi sole” – spiega Debora Diodati. “A tanti genitori che attraversano un periodo difficile fa molto bene essere sottratti all’isolamento sociale proprio quando arrivano le festività di fine anno” – sottolinea Maria Grazia Passeri.

La giornata è terminata con tanto divertimento per tutti presso le piste di ghiaccio di “Icepark Auditorium” di via De Coubertin e di altre location, offerte come sempre generosamente dall’imprenditore Andrea De Angelis, che ha accolto tanti bimbi accompagnati da “Guido Aggiustagiocattoli”.